Выпускники «Мультицентра» соревнуются в конкурсе на самую чистую комнату

Актуальный конкурс на самую чистую комнату в общежитии объявило руководство учреждения. Ребята с воодушевлением подхватили идею и наводят порядок в своих комнатах до блеска. Идея конкурса родилась не случайно. Ни для кого не секрет, что выпускники «Мультика» большую часть своей жизни провели в вынужденном отрыве от благ цивилизации. И все необходимые навыки для нормального жизнеобеспечения в современном обществе – от умения совершать покупки в магазинах до приготовления первых и вторых блюд – получили именно в Мультицентре.

Сейчас, в рамках реализации проекта «Дорога к дому», вне стационаров ПНИ продолжают работать и жить самостоятельной жизнью выпускники «Мультицентра социальной и трудовой интеграции». Напомним, что эта важная социальная инициатива открывает для людей, проживающих в психоневрологических интернатах, возможность выйти в «большую жизнь» – жить как все!

И чтобы в условиях самоизоляции поддержать ребят, сохранить их здоровье, поднять уровень образованности и повысить защиту от непредвиденных ситуаций сейчас и в будущем, руководством Мультицентра и был запущен этот проект.

В настоящее время подошел к финалу первый этап конкурса. От ребят поступало множество видео– и фотосюжетов о том, как они следили за чистотой в своих комнатах.

По результатам первого этапа было принято решение не подводить промежуточные итоги, а объявить второй этап конкурса. Главный приз для победителей, а номинаций объявлено две: лучшая комната и самый защищенный выпускник, – современный планшет.

– При определении победителя особое внимание будет уделено санитарному состоянию комнат, – рассказал «Всеволожским вестям» специалист по связам с общественностью Владислав Федеряшин.

– Проверка комнат, участвующих в конкурсе, будет проводиться без предупреждения. Помимо этого, ребята должны ответить на вопросы о средствах индивидуальной защиты, продемонстрировать их наличие и применение в обстоятельствах самоизоляции.

Хочется отметить, что в условиях всеобщего карантина ребята, соблюдая все меры предосторожности, продолжают трудиться.

Проявляя гражданскую ответственность, они хотят приносить пользу обществу и своей стране. В то время, когда отдельные представители здорового населения, находясь дома на вынужденном карантине, снимают «героические» ролики о походах на шашлыки и прочих «подвигах», наши ребята занимаются уборкой улиц от мусора, работают на предприятиях. И делают это, используя индивидуальные средства защиты, соблюдая правила санитарных норм.

Выполняют свою работу скромно, без лишних слов, но качественно и по всем правилам. Так, как их научили в Мультицентре.

Делают это для нас, для нашего и своего будущего.

Ирэн Овсепян