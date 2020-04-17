Всеволожские швейники налаживают выпуск защитных масок
Швейный бизнес Ленинградской области постепенно перепрофилировался на выпуск масок. Местные предприятия стремятся решить проблему дефицита средств индивидуальной защиты. Свою нишу на этом рынке пытаются найти всеволожские индивидуальные предприниматели, заводы, артели и ателье. На сегодняшний день маски шьют несколько десятков местных предпринимателей.
Сегодня, как осторожно говорят в Министерстве промышленности и торговли РФ, россиянам в сутки нужно до 8 миллионов штук средств индивидуальной защиты. Эта цифра может быть больше, если посчитать, что в стране живет 145 миллионов человек. А еще врачи рекомендуют менять несколько одноразовых масок в день… Конечно, спрос на десятки миллионов сильно преувеличен, ведь кто-то безвылазно сидит дома, кто-то шьет себе сам, а кто-то использует многоразовые респираторы.
Индивидуальный предприниматель, дизайнер Ульяна Скопинова, специализирующаяся на красивых свадебных нарядах, переключилась в трудный для страны момент на шитье трехслойных гигиенических масок из медицинского «Мельтблауна 17». В неделю здесь могут производить до 10 тысяч средств индивидуальной защиты. Трудится модный дизайнер в бизнес-инкубаторе, где созданы все условия для развития предпринимательства.
– Знаете, мне совершенно не нравится слово «выживать», которое сегодня часто употребляют, – говорит Ульяна Скопинова. – Сегодня мы временно шьем маски, чтобы поддержать наших работников и помочь в нынешней ситуации. Так как мы шьем одежду, ориентированную на торжество, праздник, а событий сейчас нет, естественно, наш рынок просел. Нет зарубежных заказов, так как это всеобщая проблема. Думаем, как двигаться дальше и пережить это время. В принципе, я достаточно оптимистично настроена и не хочу называть нынешнюю ситуацию выживанием.
По словам Ульяны Скопиновой, кризис позволяет расширить рамки своего кругозора и задуматься над дальнейшим ростом.
– Можно придумать что-то интересное и освоить новые горизонты производства, – отмечает собеседница. – Надо работать над собой и расти дальше. Говорят, что дорогу осилит идущий. У нас есть дальнейший план действий. Мы намерены наладить пошив доступной одежды, на которую будет спрос в ближайшее время. Надо понять, что о праздничной и торжественной моде нужно на время забыть. У нас был налажен пошив дизайнерской одежды для премиум-сегмента, но доходы у всех сократились. Как только мы выйдем из изоляции, наша команда начнет реализацию новых идей.
– Ульяна Скопинова не только старается сохранить бизнес и рабочие места для своих сотрудников, но и нацелена на помощь людям, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который побывал на предприятии. – Она безвозмездно передала 800 одноразовых масок для наших волонтеров и социальных работников. Районная администрация намерена приобрести еще 1000 масок. Цена здесь привлекательная, и местных предпринимателей необходимо поддерживать.
Ирэн Овсепян