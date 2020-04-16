С рождения – за руль

Материал «Егор Фокин на пути к «Формуле-1», опубликованный в газете «Всеволожские вести», стал популярным среди читателей. Тема для жителей Всеволожского района оказалась интересной, особенно – для молодежи. Молодые люди оставляли свои отзывы под статьей: «Респект»! или «Супер! Я видела Егора на гонках!»

Егор Фокин – ведущий пилот команды «Академия Ралли» в классе «Национальный юниор» Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). А проживает он в поселке Бор Всеволожского района. Учитывая интерес к личности спортсмена, мы решили добавить к рассказу о Егоре Фокине новые интересные факты, о которых узнали после того, как статья о нем вышла в печать. Речь идет о необычном воспитании этого спортсмена, точнее – о воспитании целой династии спортсменов.

На этот раз мы расскажем об отце Егора Фокина – Игоре Валерьевиче. И. В. Фокин имеет звание мастера спорта по волейболу, которое он приобрел во взрослом возрасте. А вот прославился он в первый раз, когда ему было всего 4 года. В газете «Ленинградская правда» за 8 августа 1974 года была опубликована заметка В. Ганшина «Шоферу четыре года». Важно отметить, что Виктор Ганшин работал корреспондентом Лит ТАСС, а это – Ленинградское отделение Государственного информационного агентства федерального уровня.

Итак, я предлагаю отрывок из заметки «Шоферу четыре года»: «Малыш за рулем автомашины, которая развивает скорость до двенадцати километров в час. Такое увидишь не часто. Да и второго такого автомобиля наверняка нигде больше не встретишь. «Белку» для своего сына Игоря построил слесарь производственного объединения «Ленмясопром» В.И. Фокин».

Валерий Иванович Фокин – это отец Игоря и дедушка пилота команды «Академия Ралли» Егора Фокина. Надо сказать, что он первым в этой семье начал заниматься техническими видами спорта. В 60-х годах прошлого столетия Валерий Фокин участвовал в чемпионате Ленинграда по мотокроссу, который в те годы проходил во Всеволожском районе, и выступал на мотоцикле марки «Ковровец».

А что касается заметки про маленького шофера, то, может быть, некоторые из вас, не вникнув, скажут: «Подумаешь, малыш на автомобиле! Сейчас многие ездят по двору на автомобилях, и даже с дистанционным управлением. Да и в советское время выпускались пластмассовые детские автомобили». Но автомобиль, который сконструировал В.И. Фокин, был особенный, поэтому и имел индивидуальное имя: «Белка». По сути дела, это была копия настоящей взрослой машины. Поэтому и обратили внимание на нее журналисты.

Продолжаем цитировать статью Виктора Ганшина: «Два года Валерий Иванович трудился над моделью детской «легковушки». Великолепный знаток своего дела, автор трех десятков рационализаторских предложений, он сам сконструировал «микролимузин» и воплотил его в металле. Корпус машины сделан из обычного кровельного железа, ее двигатель «Д-5» – от мопеда. «По-взрослому» и оснащен автомобиль: загораются указатели поворотов, фары дальнего и ближнего света, работает трансформаторный приемник. Электропитание обеспечивается щелочным аккумулятором напряжением шесть вольт. Шины для колес позаимствованы у детского велосипеда».

Более того, Валерий Иванович хотел, чтобы у его сына с детства формировалось чувство гордости за то, что он умеет водить машину, поэтому «Белка» была сделана «на вырост», и рядом с водительским местом было место для пассажира – чтобы сын Игорь в будущем мог с ветерком прокатить своих одноклассников.

Вы спросите: чем же закончилась история маленького шофера? – Как только Игорь Фокин вырос из своей любимой «Белки», он пересел на мопед. Сначала у него были мопеды «Рига-12», «Верховина». Затем появились венгерский мотоцикл «Паннония» и советский «Иж Планета Спорт». Правда, потом Игорь Валерьевич Фокин переключился на волейбол. А на смену бурной молодости пришли обязанности главы семьи.

Но вот недавно Игорь Валерьевич вспомнил о юношеском увлечении. И вот уже три года он принимает участие в гоночной серии «Легенды советского автоспорта», которая проходит на «Автодроме Санкт-Петербург» в Шушарах. Эти соревнования так называются, потому что гонки проходят на автомобилях отечественной марки «ВАЗ», на которых в свое время наши спортсмены выступали на советском и зарубежных чемпионатах.

Зачастую в командных соревнованиях отец и сын Фокины выступают в одной команде, которую Игорь Валерьевич назвал «Legacy Racing». («Legacy» в переводе с английского означает «наследие»).

Стоит ли удивляться, что в такой семье появился подающий большие надежды пилот-автоспортсмен? Как мы уже упоминали в статье «Егор Фокин на пути к «Формуле-1», будущий профессионал в раннем детстве занимался хоккеем. Так посоветовали врачи, чтобы мальчик вылечился от хронического лор-заболевания. А потом папа Игорь купил в семью три квадроцикла: для себя и для старшего сына Макса – взрослые квадроциклы, а для Егора, которому тогда было 10 лет, маленький, детский.

И начались семейные «покатушки» по Всеволожскому району. Вместе с местными энтузиастами-квадроциклистами отправлялись в путешествия по дорогам и бездорожью Воейкова и его окрестностей, по «нефтянке» по направлению к Неве, проводили экскурсию вплоть до пристани в Петрокрепости. Как-то вместе с поисковиками даже участвовали в раскопках самолета, потерпевшего крушение во время войны у берегов Невы. Однажды, сев за руль взрослого “квадрика”, Егор попросил продать его детский и стал выезжать только на взрослом квадроцикле старшего брата. И вот тогда юный 10-летний Егор определился, что ему нравится автоспорт и все, что связано с техникой и скоростью.

О его дальнейшем продвижении вы можете узнать из нашей статьи «Егор Фокин на пути к «Формуле – 1» по этой ссылке.

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Какой вывод можно сделать из рассказанной истории? Все, что вы вкладываете в своих детей, не проходит бесследно. Даже если сейчас результатов не видно, то когда-нибудь они обязательно «выстрелят».

Людмила Однобокова

Фото из архива семьи Фокиных