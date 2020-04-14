В области пройдет месячник благоустройства

На совещании в режиме видеоконференции с главами администраций районов губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение привести в порядок территории у памятников военной истории.

«Города и поселки приводить в порядок надо. Субботники надо начинать, прежде всего, у памятников Великой Отечественной войны. Маленькими группами, со всеми средствами защиты, но текущую работу надо вести», – сказал глава региона.

Дата старта месячника благоустройства в Ленинградской области будет сообщена позже.

Благоустройство территорий и работы по текущему содержанию памятников проводятся администрациями муниципальных образований и шефскими организациями. В начале 2020 года для подготовки к празднованию 75-летия Победы губернатор поручил закрепить крупные мемориальные комплексы за предприятиями и организациями.