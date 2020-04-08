Объявления

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информирует, что с 1 апреля осуществляется прием заявлений на получение бесплатных путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детские оздоровительные лагеря круглосуточного пребывания Ленинградской области.

Путевками обеспечиваются дети в возрасте от 6 лет, зарегистрированные и проживающие на территории Всеволожского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие одну или несколько социальных категорий:

— дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях;

— дети-инвалиды;

— дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;

— дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

— дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;

— дети, оказавшиеся в экстремальных условиях,

— дети — жертвы насилия;

— дети, проживающие в малоимущих семьях;

— дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних);

— дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Для определения права на получение бесплатных путевок в Комитет по социальным вопросам необходимо представить следующие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме о предоставлении направления на получение путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных заявителя;

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и копию);

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта — детей, достигших возраста 14 лет);

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Всеволожского муниципального района (Форма № 9, Форма № 3, Форма № 8);

д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к определенной социальной категории:

— для детей, оставшихся без попечения родителей, представляется документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети относятся к указанной категории;

— для детей-инвалидов представляется справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы, и справка учреждения здравоохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;

— для детей с ограниченными возможностями здоровья представляется справка психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающая, что обучающийся имеет недостатки в физическом и (или) психологическом развитии;

— для детей — жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий — справка органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования Ленинградской области или иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории;

— для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами;

— для детей, проживающих в малоимущей семье, – справки о доходах каждого члена семьи, полученных в денежной форме за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления*, либо справку ЛГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал во Всеволожском районе, подтверждающую статус малоимущей семьи, с указанием периода, на который семья признана малоимущей.

Дети, проживающие в малоимущих семьях, определяются как дети из семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 40% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области на текущий год, величина которого ежегодно устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период для целей областного закона Ленинградской области от 17.11.2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области».

На 2020 год величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, составляет 31 900 рублей (в соответствии с областным законом ЛО от 04.12.2019 года № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»);

— для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей — жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении представляется документ органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального образования (муниципальный район, городской округ) Ленинградской области, подтверждающий, что дети относятся к одной из указанных категорий (ходатайство школы, ходатайство или справка ПДН УМВД РФ по Всеволожскому р-ну и КДН и ЗП).

Дополнительно сообщаем, что в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, прием заявлений и документов на получение бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря временно осуществляется специалистами Комитета по электронной почте: vsevopeka@mail.ru.

Получить дополнительную информацию можно в Комитете по социальным вопросам:

e-mail: vsevopeka@mail.ru;

телефоны: 8(813-70) 20-316, 8 952 273-76-98, 8 999 246-76-16;

официальный сайт: www.vsevksv.ru;

группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vsevksv.

Контактные лица: Выборнова Оксана Алексеевна и Дегтярева Евгения Сергеевна