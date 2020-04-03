Объявление

Комитет по образованию Всеволожского района сообщает: если Ваш ребенок до перехода на дистанционное обучение питался в школе бесплатно, Вы сможете получить набор пищевых продуктов (сухой паек) за период с 30 марта до окончания особого режима работы.

Если Ваш ребенок является обучающимся с 1 по 4 класс, Вы сможете получить 0,2 л молока или иного молочного продукта за каждый учебный день, с 30 марта до окончания особого режима работы.

Школы начнут выдавать продуктовые наборы с 6 апреля 2020 года. Порядок получения сухих пайков и молочных продуктов определяет сама школа. Исходя из количества детей, школы составят удобный график выдачи продуктов, чтобы уменьшить количество контактов. О графике и месте получения родителей оповестят с помощью сайта образовательной организации, в социальных сетях и мессенджерах.