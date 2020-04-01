Объявление

Биржа труда Ленинградской области открыла «горячую линию». Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 часов по номеру 8 800 350-47-47. После 17 часов вопрос и контакты для связи можно оставить на автоответчике.

Консультанты биржи труда оперативно представят информацию по следующим вопросам, связанным с:

— трудоустройством;

— задержкой выплаты заработной платы;

— приостановкой деятельности предприятий региона;

— порядком получения государственных услуг в области содействия занятости населения, а также по вопросам нарушения Указа Президента № 206 от 25.03.2020 и по вопросам правомочности работы предприятий в период с 30.03.2020 до 03.04.2020.