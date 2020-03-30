Объявления

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области открыл телефонную «горячую линию».

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 представители малого и среднего предпринимательства Ленинградской области смогут сообщить о проблемах своего бизнеса, узнать о принятых в регионе решениях по объявлению нерабочих дней, получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.

Звонки на «горячую» линию принимаются даже в нерабочие и выходные дни.

Также свои вопросы можно задать через специальную форму на сайте Фонда http://813.ru/news-form/. Вопросы в электронной форме принимаются круглосуточно.