Объявления

Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в период с 30 марта по 3 апреля во Всеволожском районе.

— Работают дежурные группы в дошкольных образовательных организациях для детей работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

— Общественный транспорт осуществляет перевозку пассажиров по графику выходного дня.

— С 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа организаций общественного питания (за исключением работы по производству и адресной доставке готовых блюд, а также дистанционной торговли и торговли через зону бесконтактной выдачи).

— Приостановлена работа торговых организаций (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами, салонов связи), предприятий бытовых услуг (за исключением ритуальных услуг).

— Приостановлена работа учреждений, организаций в сфере культуры, спорта и туризма, подведомственных МО «Всеволожский муниципальный район», под запретом массовые мероприятия.