Объявление

Уважаемые посетители Управления Пенсионного фонда! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с 30 марта до особого распоряжения прием граждан будет осуществляться по предварительной записи.

Исключение для приема без предварительной записи составляют экстренные случаи (обращения за выплатой социального пособия на погребение, другие вопросы, требующие незамедлительного решения).

Записаться на прием Вы можете по телефону: 8 (813-70) 25-789, на сайте Пенсионного фонда России (pfrf.ru), на Едином портал государственных услуг.

Без посещения Управления ПФР на сайте Пенсионного фонда России вы можете получить:

— справку о размере пенсии

— справку подтверждающую право на набор социальных услуг (НСУ), сведения ИЛС ЗЛ

— справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста

— заказать справку об остатке средств материнского семейного капитала и иные справки.

Кроме того на сайте Пенсионного Фонда РФ можно подать 39 заявлений в электронном виде (например):

— на назначение пенсии

— перерасчет пенсии

— распоряжение средствами МСК

— заявление на выдачу сертификата на материнский семейный капитал

— заявление на установление ежемесячной компенсационной выплаты за нетрудоспособным членом семьи или ребенком инвалидом

— заявление по установлению ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

— заявление на изменение способа доставки пенсии и ЕДВ и т.д.

Обращаем внимание: заявление на назначение пенсии Вы можете также подать через своего работодателя.

По иным вопросам рекомендуем обращаться по почте, через сайт ПФР, Единый портал государственных услуг.