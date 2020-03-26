О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Объявление

0 Комментариев

Порядок оформления электронного листа нетрудоспособности лицам, вернувшимся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу и не имеющих признаков ОРВИ.

  1. Необходимо зайти в личный кабинет Фонда социального страхования lk.fss.ruс логином и паролем регистрации на сайте госуслуг.
  2.  На главной странице в верхнем левом углу на баннере «Направить заявление» выбрать пункт «+оформить ЛН по карантину»
  3.  Заполнить ВСЕ поля заявления с приложением требуемых документов (загранпаспорт с отметкой пограничной службы о пересечении границы, электронный проездной документ, сведения о лицах, проживающих вместе с вами (если имеются), обязательно заполнить сведения о работодателе.
  4. Отправить заявление путем нажатия кнопки «Подать заявление».

Лист нетрудоспособности будет оформлен в электронном виде и поступит к вашему работодателю.

Порядок выдачи листа нетрудоспособности остальным категориям граждан не изменился. Лист нетрудоспособности выдается только после осмотра пациента медицинским работником.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code