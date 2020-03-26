Объявление
Порядок оформления электронного листа нетрудоспособности лицам, вернувшимся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу и не имеющих признаков ОРВИ.
- Необходимо зайти в личный кабинет Фонда социального страхования lk.fss.ruс логином и паролем регистрации на сайте госуслуг.
- На главной странице в верхнем левом углу на баннере «Направить заявление» выбрать пункт «+оформить ЛН по карантину»
- Заполнить ВСЕ поля заявления с приложением требуемых документов (загранпаспорт с отметкой пограничной службы о пересечении границы, электронный проездной документ, сведения о лицах, проживающих вместе с вами (если имеются), обязательно заполнить сведения о работодателе.
- Отправить заявление путем нажатия кнопки «Подать заявление».
Лист нетрудоспособности будет оформлен в электронном виде и поступит к вашему работодателю.
Порядок выдачи листа нетрудоспособности остальным категориям граждан не изменился. Лист нетрудоспособности выдается только после осмотра пациента медицинским работником.