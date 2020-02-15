Кандагар Владимира Паромова

Подполковник Владимир Александрович Паромов поселился во Всеволожске в 2015 году. А до этого судьба уготовила ему серьезные испытания, в том числе войной. Говорят, «с войны не возвращаются никогда, там оставляют сердце». 15 февраля в России отмечается День воина-интернационалиста, которому посвящается этот материал.

Родился он в Архангельске 16 февраля 1952 года, и, кстати, эта статья выйдет как раз к его дню рождения. Дедушка В.А. Паромова – Д.С. Неклюдов – был командиром катера «Морской охотник» и в 1942 году сложил голову в районе Полярного. У дедушки было три брата – все погибли на Великой Отечественной войне. Родной дядя Владимира Паромова тоже служил во флоте – был капитаном II ранга. Таких детей называют «военная косточка», поэтому родители решили отдать мальчика в Нахимовское училище. Но судьба распорядилась иначе: с 11 лет он стал воспитанником Ленинградского Суворовского училища. А затем ему предстояло обучение в Ленинградском артиллерийском высшем командном училище. По окончании вуза молодого лейтенанта направили служить на Дальний Восток. Туда он уехал с молодой женой – Людмилой Алексеевной, с которой до сих пор живут вместе, пройдя через все невзгоды.

В 1979 году старший лейтенант В.А. Паромов по замене уехал с Дальнего Востока в Белорусский военный округ. Стал служить командиром артиллерийской батареи в городе Слуцк Минской области. Летом 1980 года на войсковых состязаниях его батарея заняла первое место по боевой подготовке, и его, как лучшего командира… направили в Афганистан. Тогда ведь никто не знал, что война будет жестокой и долгой. Командировку даже назвали не «участие в боевых действиях», а «оказание интернациональной помощи дружественному народу». Это была осень 1980 года, и – первая замена бойцов в Афганистане. А тут ещё получилось, что капитан Владимир Паромов пересёк границу с Афганистаном в День ракетных войск и артиллерии – то есть 19 ноября 1980 года.

Позже он рассказывал корреспонденту Бобруйской газеты (из статьи «Монолог о жизни и смерти Владимира Паромова»): «Первые полгода ничего серьезного не было, лишь мелкие вылазки, на которые нас, артиллеристов, не брали, так как мы были вооружены 85­-миллиметровыми противотанковыми пушками, а для поддержки мотострелков нужны миномёты или гаубицы. В середине 1981 года наш дивизион получил гаубицы и десантный вариант реактивной установки залпового огня. С этого момента и начались серьёзные боевые операции…»

Они находились в печально известном Кандагаре. Это второй по величине город Афганистана. Он славится не только богатыми восточными базарами, но и тем, что начиная с 1979 года и по сей день здесь так и продолжается гражданская война. 70­-я отдельная мотострелковая бригада развернула свой лагерь в 12–15 километрах от города. Это место – на краю пустыни Регистан, – ни кустика, ни травинки. Даже окапывать палатки военные не смогли – почва вокруг настолько засохшая, что нужна «тонна» взрывчатки, чтобы сделать яму в половину человеческого роста. Летом температура доходила до 50–70 градусов. И каждый день были песчаные бури. Собственно, ветер надувал не песок, а какую­-то мелкую солоноватую суспензию. Как ни прятались от неё в палатках, она проникала во все щели.

Капитан Паромов служил в 70­-й мотострелковой бригаде командиром артиллерийской батареи на 122-­миллиметровой гаубице Д­-30. Начиная с лета 1981 года военные операции следовали одна за другой. Память со временем стирается, но те операции, где были пережиты самые сильные эмоции, сохранились до мельчайших подробностей.

В ноябре 1981 года мотострелки проводили зачистку Кандагара и его окрестностей. Артиллерия должна была поддерживать их со своих огневых позиций, которые находились на западе от города. Однако через три дня после начала операции командир артиллерии бригады рано утром поднял их по тревоге и поставил задачу: «В связи с тем что наши уже вошли в город, артиллерия должна передислоцироваться». Для этого надо пройти через Кандагар и с другого конца города, в предгорьях, занять новые огневые позиции. Артиллеристы без сопровождения охраны дошли до центра города, где находится мемориал, посвящённый победе афганцев над англичанами в XIX веке, и втянулись в узкую улочку. Ширина улицы – не больше, чем ширина кабинета, а они тащили на буксире технику, гружённую боеприпасами. Внезапно начался обстрел, причём сразу примерно с десяти позиций. Это была засада, и в её эпицентре оказалась батарея капитана Паромова. Душманы действовали грамотно: подстрелили первую и последнюю машины в колонне. Образовалась пробка. Несколько гранат попало в машину реактивной артиллерии, загруженную снарядами. Реактивные снаряды стали самопроизвольно сходить с машины. В других машинах стали детонировать и взрываться артиллерийские снаряды. Взрывной волной расшвыривало людей. Капитан Паромов успел по рации сообщить команду: «Всем спешиться!» и выскочил из командирской машины. Несколько человек вместе с ним забежали в укрытие за забор (дувал) какого­-то пустого дома. Там капитан Паромов гранатой уничтожил двоих душманов. Если бы он не успел этого сделать, душманы автоматной очередью расстреляли бы всех, кто забежал за этот дувал. Потом он вызвал подмогу. На помощь к ним пошла рота Александра Черножукова, которому потом, в 1983 году, за героизм и мужество, проявленные в Афганистане, присвоили звание «Герой России». А тогда, в Кандагаре, мотострелки А. Черножукова помогли отогнать душманов. Надо было подсчитывать потери. Когда вышли из укрытия, капитан Паромов шёл впереди всех – он торопился узнать, что осталось от батареи. Внезапно затылком почувствовал, что сейчас его будут убивать в спину. Реакция была мгновенной, он едва отодвинул разорванные взрывом жалюзи и нырнул за ними в дверь, как по стене, там, где он только что находился, прошла автоматная очередь, и в стене появилось несколько пулевых отверстий. А после этого потрясения капитан Паромов ещё и обнаружил, что больше всего в бою пострадала его батарея. У него погибло восемь человек, двое сгорели заживо. А ещё он потерял шесть орудий, два автомобиля управления плюс восемь грузовых автомобилей: тягачей и транспортных машин, то есть всю технику. Пытаясь потушить горящего бойца и скидывая с него шинель, капитан Паромов сжёг кожу на своих ладонях. Кожа потом слезала лоскутами, но, к сожалению, жизнь тому бойцу сохранить не удалось, он умер в госпитале.

Такие истории вспоминать тяжело, тяжело потом жить с болью на сердце. А в гуще боёв его ожидала ещё одна тяжёлая засада, которую не забыть, не вычеркнуть из души. Этот случай произошёл перед его заменой – в октябре 1982 года. Незадолго до этого Владимир Александрович получил телеграмму, что у него родилась дочь (к тому времени у него уже был сын). Ему бы отмечать радостное событие, но объявили крупную общевойсковую операцию. Разведка донесла, что где-­то на северо-­западе Кандагара должен собраться «комитет». Так у афганцев называлось военное совещание полевых командиров. Данный комитет должен был проходить под руководством знаменитого полевого командира Гульбеддина Хекматияра, который в 1975 году основал Исламскую партию Афганистана, а в 1982 году он уже правил всем южным Афганистаном. (Забегая вперёд, скажу, что позже, в 1993, 1994 и 1995 годах Гульбеддин Хекматияр исполнял должность премьер-­министра Афганистана, но при этом у своего народа заслужил кличку «мясник Кабула»). Естественно, там, где собирался «комитет» во главе с таким человеком, была установлена усиленная охрана, по сути дела лучшие силы моджахедов. И капитан Паромов не мог сам остаться в ожидании замены на своей базе, а подчинённых отправить на сложное задание. Пошли с мотострелковым батальоном без техники. В.А. Паромов выполнял роль артиллерийского наводчика, у него были все необходимые для этого приборы. Вместе с ними выдвинулся батальон афганской милиции («царандой»). И опять­-таки – недалеко от того же мемориала в Кандагаре – они попали в кишлак. Оглянулись, а афганской милиции и след простыл. Видимо, у них информаторы сработали лучше, чем у нас. Только спустя несколько дней советские офицеры узнали, что их занесло как раз к тому месту, где заседал «комитет» и где находились лучшие силы моджахедов… Начался обстрел. Душманы окружили наш батальон. В.А. Паромов по радиостанции передал координаты противника своим артиллеристам, но – по «глазомерной подготовке данных», потому что разворачивать приборы было негде и некогда, нужно было отстреливаться. В связи с тем что противник был везде, пришлось вызывать огонь на себя. Но в том бою среди людей капитана Паромова никто не погиб – но были большие потери в мотострелковом батальоне. До местоположения наших войск было всего километров пять, но невозможно было вырваться из плотного кольца. Из бригады послали на помощь танки, чтобы пробить проход в кольце окружения. Но душманы сумели подбить два головных танка, их экипажи пришлось эвакуировать. Танки отошли. Тем временем к душманам подтянулось подкрепление. Наступила ночь. Командир мотострелкового батальона отправил разведчиков искать, есть ли какой­-либо проход в кольце окружения. Разведчики вернулись с неутешительными данными: «Пройти можно только в одном месте. Там рисовое поле, но душманы предварительно открыли шлюзы в арыках и затопили поле водой». Было принято решение – выходить по воде, которая даже в Афганистане ночью, в октябре, была холодной. Но ни одного раненого и ни одного убитого не оставили наши солдаты врагам. Всех погрузили на самодельные носилки из досок и плащ­палаток. Выносили на руках…

Владимир Александрович вскоре после этого завершающего эпизода убыл в Советский Союз. За службу в Афганистане Родина наградила его орденом Красной Звезды. А ещё он получил афганский аналог нашего ордена Славы – «Звезду Республики Афганистан» 3-­й степени. Прибыл обратно в свою дивизию в Слуцк, откуда его в 1983 году перевели на службу в штаб 5-­й Гвардейской танковой армии. Этот штаб дислоцировался в Бобруйске. В 1984 году В.А. Паромов поступил в Военную артиллерийскую академию имени Калинина, которую окончил в 1989 году. К тому времени он уже служил в должности старшего офицера в штабе ракетных войск и артиллерии 5­-й танковой армии Белорусского военного округа и имел звание подполковника. В 1990 году по замене убыл на эту же самую должность в штаб 1­й танковой армии Западной группы войск в Германию (город Дрезден). В 1992 году был переведён на должность начальника разведывательного отдела РВиА ЗГВ, откуда в 1994 году по замене убыл в 5­-ю общевойсковую армию Московского военного округа на должность начальника артиллерии штаба дивизии. В 1995 году уволился в запас. Итого Владимир Александрович Паромов отдал Вооружённым силам 32 года своей жизни, если считать начиная с Суворовского училища.

Друзья помогли бывшему «афганцу» устроиться на должность начальника Бобруйского филиала Государственного специализированного монтажно­-эксплуатационного управления при УВД Могилёвского облисполкома. Это была очень сложная работа. В ведении В.А. Паромова находились все светофорные объекты, дорожные разметки и знаки Бобруйска. 13 лет жизни он отдал этой работе, а потом решил, что пора уже возвращаться в Санкт­-Петербург, тем более что здесь живёт его дочь со своей семьёй.

Вы думаете – подполковник сейчас отдыхает? Нет, он опять устроился работать, и вновь – поближе к военным. Не даёт покоя его «военная косточка». Подполковник Паромов сейчас работает в Военно-­космической академии имени А.Ф. Можайского. Хотя недаром говорят: «с войны не возвращаются никогда». Там оставляют сердце. И как бы ни старался бывший афганец казаться таким же, как все, о том, что у него творится в душе на самом деле, не знает никто.

Людмила Однобокова

Фото из архива В.А. Паромова