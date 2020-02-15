Егор Фокин на пути к «Формуле-1»

Этот юноша проживает в деревне Бор Всеволожского района (недалеко от Воейково). Его зовут Егор Фокин, и, несмотря на свои 16 лет, он уже является одним из ведущих спортсменов страны, причём в таком зрелищном и мужественном виде, как автоспорт. Их называют не просто «водитель автомобиля», а «пилот», потому что на трассе показывают высший класс.

Егор Фокин является пилотом команды «Аcademy rally» в классе «Национальный юниор» Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

А началось его увлечение в самом раннем возрасте, когда папа – Игорь Фокин – вывозил мальчика на своей машине в путешествие в Псковскую область. Мальчик получал большое удовольствие, когда ему давали подер­жать руль в руках. Но про автоспорт поначалу в семье никто не думал. Папа Игорь – мастер спорта по волейболу. А Егора сначала решили отдать на хоккей. В течение семи лет он играл в одной из лучших детских хоккейных команд Санкт-­Петербурга «Ледовая Дружина». Когда решил покинуть хоккейную площадку, то встал вопрос, чем заниматься дальше. И тогда уже мама Анна, почувствовав, что сыну нравится скорость, предложила пойти на картодром. С 12 лет Егор Фокин стал заниматься прокатным картингом, и даже добился в этом значительного успеха. Его выдвигали на престижные соревнования в Санкт­-Петербурге, также он принимал участие во Всероссийском турнире «Газпром детям». На картинг ушло полтора года. Как раз в это время в автоспорте произошли решительные изменения. Начиная с 2015 года в нашей стране начались первые выступления в классе «Национальный юниор», куда набирали юношей и девушек из картинга, и тренер предложил Егору Фокину перейти из картинга в «большой кузовной спорт». Для начала учились пилотировать автомобилем «Жигули».

В 2018 году ещё никому не известный Егор Фокин выступил на первенстве России и на чемпионате Санкт-­Петербурга – на автомобиле «ВАЗ­-2107». Уже тогда ему всего пары очков не хватило до бронзового места. Он занял четвёртое место на чемпионате Санкт-­Петербурга. Но на него обратили внимание.

Для читателей поясним, что в класс «Национальный юниор» входят юноши и девушки от 14 до 17 лет, которые выступают только на автомобилях отечественного производства. В частности, команда «Аcademy rally», в которой состоит Егор Фокин, выступает на седанах Volkswagen Polo, так как с 2010 года Volkswagen Polo производятся на заводе под Калугой.

В 2019 году Егор Фокин вновь выступил на первенстве России. Чемпионат и Кубок страны по кольцевым гонкам класса «Национальный юниор» проходил в 5 этапов. Каждый этап – в разных городах России, на разных трассах. Это: Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород и Грозный. По накалу страстей состязания юных спортсменов не уступают «взрослым» гонкам. Так, например, центром автоспорта России сейчас является Сочи. Здесь находится самая современная на сегодняшний момент гоночная трасса. Так вот, буквально через две недели после выступления юниоров на этой же трассе в 2019 году проходили соревнования из серии Формула­-1 Гран­при России. На Ютьюбе можно посмотреть репортажи с чемпионата СМП РСКГ (программа SMP Российской серии кольцевых гонок) класса «S 1600 юниор». Там есть репортаж с заключительной гонки в Сочи. Комментатор то и дело упоминает имя нашего земляка – Егора Фокина. Видно, в какой красивой и отчаянной борьбе буквально под самый конец он уступает победу. Фактически он лидировал в течение всего заезда, и только на последних минутах его удалось обогнать. Таким образом, на чемпионате 2019 года Егор Фокин выиграл два этапа (из пяти) на трассах: «Сочи автодром» и «Moscow race Way», а в целом – он стал бронзовым призёром России 2019 года и выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта России». Это – очень сильная заявка.

Кстати, в общекомандном зачёте команда из Москвы «Аcademy rally» в 2019 году завоевала первое место. Триумфатором по результатам сезона в этой команде признали пилота Петра Плотникова, на второй ступеньке после него находится Егор Фокин. Однако нашему корреспонденту он сообщил, что надеется в 2020 году побороться уже за золото на первенстве России.

Жизнь пилотов полна приключений и азарта. По традиции мы у каждого спортсмена, про которого пишет наша газета, спрашиваем:

– Какой самый необычный случай был в вашей спортивной практике?

У Егора нашёлся рассказ, в котором драматическое соседствует с комическим. Это произошло во время выступления в Казани. Обычно перед соревнованием команде даётся два дня для тренировок: чтобы опробовать трассу и привыкнуть к ней. В Казани тренировки прошли вроде бы удачно, но к вечеру второго дня внезапно у седана сломался двигатель. А утром должен пройти первый этап соревнования. Времени на ремонт не было. Как бы вы поступили в таком случае, трудно представить. А наш пилот Егор Фокин в очередной раз доказал, что смекалка – одно из обязательных условий победы в автоспорте. Вместе с тренером они обратили внимание на автомобиль, который спортсмены в Казани взяли в аренду для того, чтобы покататься по городу. Двигатель от этого автомобиля идентичен двигателю Volkswagen Polo. Ночью сняли этот двигатель и переставили на свой гоночный автомобиль. На другой день Егор Фокин с помощью чужого двигателя выиграл заезд, а потом вернул его на место. И, как ни в чём не бывало, спортсмены сдали арендованную машину в автосервис.

Но если бы не было мастерства, и смекалка не помогла бы. Ведь, пожалуй, самым главным условием для победы является наличие высококвалифицированного тренера. Егора тренирует заслуженный тренер России Юрий Ничипорук, в свое время подготовивший Виталия Петрова, который стал первым российским пилотом Формулы 1. А ещё – и никуда от этого не деться! – юные пилоты ничего не смогут добиться без поддержки родителей. Родители Егора Фокина являются его самыми горячими болельщиками.

Людмила Однобокова

Фото из архива Егора Фокина