Застрахованные граждане будут получать выплаты напрямую

С 1 июля 2020 года в Ленинградской области начнет действовать пилотный проект «Прямые выплаты».

Проект предусматривает выплату пособий застрахованным гражданам напрямую – непосредственно Ленинградским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. При этом работникам по-прежнему необходимо будет представлять работодателю документы, подтверждающие их право на получение пособия.

Внедрение этого проекта позволит обеспечить гарантированное получение застрахованными гражданами (работающими по трудовым договорам) пособий независимо от финансового положения работодателя, улучшить положение застрахованных граждан и страхователей при осуществлении мероприятий, связанных с назначением и получением пособий в рамках обязательного социального страхования, а также оптимизировать расходы устранения нецелевых выплат, влияющих на сбалансированность бюджета.

Пилотный проект «Прямые выплаты» предполагает отказ от «зачетного» принципа, то есть работодатели станут перечислять страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в полном объеме, без уменьшения на сумму выплаченных пособий.