Дом культуры в Новом Девяткино – уже не за горами

Двенадцать Домов культуры планируется ввести в эксплуатацию в сельских населенных пунктах Ленинградской области в 2021–2022 годах. В этом списке есть и Новое Девяткино Всеволожского района.

Все дома культуры будут иметь зрительные залы с функциональными фойе общей вместимостью от 120 до 600 мест в зависимости от потребности населения.

Объекты культуры на селе строятся в рамках двух региональных государственных программ: «Развитие культуры в Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий». Финансирование по ним составляет около 3,4 млрд рублей.