Девятиклассники подарили родной школе фильм

К 150-летию Гарболовской школы девятиклассники сняли фильм. Теперь его могут посмотреть все желающие.

«Эту идею мы вынашивали давно, но вот наконец-то появилась весомая причина, и мы воплотили ее в жизнь», – рассказывает режиссер фильма Мария Астахова.

Работа над проектом продолжалась пару месяцев. Нужно было найти материал, старые фотографии, озвучить и смонтировать фильм. В работе съемочной группе помогали педагоги Е.В. Бессарабова и Е.В. Воронина.

После того как фильм был готов, его показали ученикам школы на классных часах. Когда фильм одобрили педагоги, родители и учащиеся, его разместили на сайте школы и в группе ВК «Гарболовская школа».