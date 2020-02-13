Совет старост стал Советом инициативных граждан

Совет старост Ленинградской области, созданный в 2015 году, преобразуется в Совет инициативных граждан и будет работать в расширенном составе. Такое решение приняли старосты области на своем заседании 12 февраля.

Отныне каждый из районов сможет быть представлен в Совете инициативных граждан старостой, председателями инициативной комиссии и общественного совета.

В 2019 году региональные субсидии на 592 проекта в рамках «инициативного бюджетирования», то есть на проекты, инициаторами которых выступили сами жители, составили 441,3 млн рублей. В 2020 году на реализацию 572 проектов будет выделено 456,8 млн рублей.

В ходе заседания старосты региона обсудили «мусорную реформу», возможные точки развития территорий, взаимодействие с областными НКО и принципы создания безопасной информационной среды, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.