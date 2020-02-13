Главной темой Гражданского форума стала комфортная городская среда

Третий Гражданский форум Общественной палаты Всеволожского района прошел 12 февраля в КДЦ «Южный». Темой этого масштабного мероприятия стала комфортная городская среда и ее приоритетное значение в деятельности властных и общественных структур.

Открывая форум, председатель районной Общественной палаты Виктор Рожнов отметил, что главная цель работы его участников – определение условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Всеволожского муниципального района.

На трех дискуссионных площадках, проходивших в формате «круглых столов», представители районной и местной администраций, общественных организаций и движений в режиме живого диалога обменялись мнениями, идеями и практическими наработками в области благоустройства дворовых и общественных территорий, градостроительной деятельности, а также относительно проекта народного бюджетирования «Решаем вместе».

Результатом работы «круглых столов» стали резолюции, содержащие конкретные предложения по обсуждаемым проблемам.

Светлана Завадская