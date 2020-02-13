Близится к завершению строительство больнично-поликлинического комплекса в Сертолово

7 февраля состоялось очередное совещание рабочей группы по контролю за ходом строительства больнично-поликлинического комплекса. Возглавили совещание заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и первый заместитель председателя областного комитета по строительству Сергей Шалыгин.

Рабочая группа обсудила ход строительства, сроки окончания строительно-монтажных работ, передачи помещений для комплектации мебелью и монтажа медицинского оборудования.

Собравшиеся подчеркнули необходимость своевременного обеспечения больнично-поликлинического комплекса подъездной дорогой и парковочными местами на 30 машино-мест, согласование сметной документации на не учтенные в проекте дополнительные работы. Это проект «Бережливая поликлиника», навес паркинга, направление в областной комитет здравоохранения запроса на корректировку проектной документации по вопросу изменения количества койко-мест дневного стационара неврологического профиля и др.

Рабочая группа осмотрела комплекс. Отделка 5-го и 4-го этажей завершена полностью. Комплектация объекта мебелью и медицинским оборудованием начнется после чистовой отделки оставшихся 3-х этажей. Осмотр подземного паркинга на 100 машино-мест дал понять, что спорить о том, куда поставить транспортное средство, не придется. Строительно-монтажные работы по объекту завершены на 90% с соблюдением всех сроков.

Евгений Макаров

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