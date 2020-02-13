Ансамбль «Надежда» отличился «На берегах Невы»

Младшая группа хореографического ансамбля «Надежда» завоевала звание лауреата 2 степени в номинации «Эстрадный танец» в Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «На берегах Невы». Юные танцоры исполнили номера «Светлячки» и «Кукушечки».

– В фестивале «На берегах Невы» в этом году принимали участие более тысячи участников, – рассказывает художественный руководитель ансамбля Наталия Винюкова. – Приехали они из Москвы, Брянска, Ижевска, Ярославля, Новосибирска, Белгорода, Иркутска, Новосибирска, Мурманска и других городов нашей страны. Среди конкурсантов выступили и представители Казахстана. Сразу несколько коллективов представляли Ленинградскую область. От коллектива «Надежда» на престижный конкурс поехала младшая группа. Дети пока еще не имеют большого опыта в выступлениях, но для них полезно участвовать в таких мероприятиях.

По словам Наталии Винюковой, танцоры долго готовились.

– Любой выход на сцену для юных артистов – это волнение, радость творчества, – отмечает художественный руководитель. – Каждый старается показать всё лучшее, на что способен, чтобы не подвести коллектив. На таких конкурсах юные танцоры получают ценный опыт, когда смотрят, как танцуют другие дети. Так ребята учатся оценивать качество выступления конкурентов. Юные танцоры – молодцы, они выступили достойно. И есть к чему стремиться дальше. Как говорят, нет предела совершенству.

Ирэн Овсепян

Фото группы «Ансамбль «Надежда»» в социальной сети «ВКонтакте»