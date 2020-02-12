Новый формат связи муниципалитета с общественностью реализуется в Заневке

Администрация Заневского городского поселения 17 февраля проведет День обратной связи с пользователями социальной сети «ВКонтакте». С 11.00 до 13.00 в режиме онлайн будут находиться все начальники отделов, специалисты и глава администрации.

Онлайн-прием позволит оказать помощь в решении личных вопросов граждан. Чиновники готовы обсудить и социально-экономическую обстановку в муниципальном образовании, ответить на вопросы о развитии транспортной инфраструктуры и строительстве социальных объектов.