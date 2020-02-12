Морозовский умелец покорил своим мастерством

8 февраля в ДК им. Чекалова в поселке им. Морозова открылась выставка работ кружка моделирования «Зодчий», которым руководит Денис Лукконен. На выставке представлены модели, созданные самим руководителем кружка и его юными учениками. Впервые свои работы публике представили десятилетний Максим Князев и восьмилетний Кирилл Щербина.

Денис Александрович хорошо известен не только в поселке имени Морозова: работы мастера по достоинству оценили в Ленинградской области. Уникальные макеты старинных деревянных церквей, воссозданные в мельчайших деталях по сохранившимся фотографиям и чертежам, поражают каждого, кому посчастливилось увидеть работы морозовского мастера.

На выставке представлены также макеты кораблей, машин, боевой техники, мебель, сюжетные работы. Каждая модель уникальна: в них с поразительной точностью воспроизведены даже самые мелкие детали. Корабельные принадлежности на борту старинного фрегата, солдаты за рулём военного автомобиля, нахохлившаяся ворона на церковной кровле – всё это изумляет посетителей выставки и говорит о кропотливом труде настоящего мастера.

Выставка работает на втором этаже ДК им. Чекалова.

Ольга Тонких