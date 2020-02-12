Две школы района победили в конкурсе образовательных программ

В региональном проекте «Поддержка школ со стабильно высокими образовательными результатами обучающихся» 15 учебных заведений Ленинградской области одержали победу, представив лучшие планы образовательных программ.

Проект был направлен на выявление и поддержку школ, которые лидируют по уровню и качеству преподавания естественных наук, математики, информатики, технологии.

В качестве поощрения школ-победителей планируется модернизировать их учебно-материальную базу, чтобы обеспечить лидеров всем необходимым для реализации разработанных проектов, — сообщает пресс-служба правительства области.

Среди школ-победителей есть и образовательные учреждения Всеволожского района:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска.