В Орленке пройдет фестиваль юных журналистов

Объявлен прием заявок на участие в VI Всероссийском фестивале юных журналистов «Медиа-Волна» для подростков от 10 до 17 лет. Фестиваль будет проходить в лагере «Орленок» с 23 по 27 марта по следующим направлениям: теле-, радио-, интернет-журналистика, печатные СМИ, фотография.

Занятия по актерскому мастерству и технике речи, основам работы теле-, радиоведущего и блогера проведут известные российские журналисты и актеры.

По окончании фестиваля каждый участник получит сертификат о прохождении обучения, возможность выиграть грант на бесплатное годовое обучение в Детской академии «Останкино» и поучаствовать в конкурсе на зачисление на смену «Детский пресс-отряд» в «Орленке».

Заявки принимаются не позднее 15 марта по электронной почте: press@orlyonok.ru. Подробности на сайте orlyonok.tilda.ws.