Открылась онлайн-линия по вопросам борьбы с борщевиком

Обращения от граждан принимаются по электронной почте lenagroconsult@yandex.ru.

Вопросы можно направить по ссылке, размещенной на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, где в специальном разделе размещены советы гражданам по уничтожению опасного сорняка, рекомендации муниципальным образованиям и сельхозпредприятиям по подготовке документов для получения субсидии на борьбу с борщевиком.

«Средства на локализацию и ликвидацию очагов растения – есть, нужна активность поселений, – отметил в ходе совещания с главами администраций районов заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. – Для повсеместной локализации очагов распространения борщевика Сосновского необходимы усилия каждого землепользователя, землевладельца, арендатора».

Если в 2019 году уничтожение борщевика проводилось на площади 7,4 тыс. га , то в текущем году работы по борьбе с борщевиком Сосновского в рамках госпрограммы будут вестись на территории 68 поселений 16 районов на площади 2 876 га (121% к 2019 году). Сумма субсидии из областного бюджета составит 20,2 млн руб. Кроме этого, ещё порядка 10 поселений будут вести работы за счёт собственных средств. В работу также включатся более 30 сельхозпредприятий.

Комитетом по АПК предоставляются субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях сельских населенных пунктов и сельскохозяйственным товаропроизводителям – на землях сельскохозяйственного назначения.

Фото Антона Ляпина из архива