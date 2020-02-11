В Янино-1 откроется детский сад

К концу года, по планам застройщика, в микрорайоне «Ясно. Янино» Заневского поселения откроется новый детский сад.

На объекте завершились работы по возведению монолитного каркаса и устройству кровли, подведены наружные тепловые сети. Детский сад рассчитан на 200 детей в возрасте от одного года.

В трехэтажном здании разместятся спальни, столовая, музыкальный и спортивный залы, игровая комната, душевые, медицинский кабинет, прачечная и гладильная.

Всего в микрорайоне планируются два дошкольных учреждения и школа на 1200 учеников.