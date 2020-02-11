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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Кузьмоловской школе отметили День огнетушителя

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Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района провели в Кузьмоловской школе  интерактивное занятие «День рождения огнетушителя», который отмечается 7 февраля.

Дети узнали об истории огнетушителя, сотрудница МЧС рассказала о его назначении, модификациях и правилах применения, а также о значении огнетушителя в жизни человека. В конце интересной беседы  школьники смогли посмотреть и потрогать огнетушитель.  Об основных требованиях пожарной безопасности вспомнили во время занимательной разминки. В случае правильного ответа ребята хлопали в ладоши, а неправильного – топали ногами.

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