В Кузьмоловской школе отметили День огнетушителя

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района провели в Кузьмоловской школе интерактивное занятие «День рождения огнетушителя», который отмечается 7 февраля.

Дети узнали об истории огнетушителя, сотрудница МЧС рассказала о его назначении, модификациях и правилах применения, а также о значении огнетушителя в жизни человека. В конце интересной беседы школьники смогли посмотреть и потрогать огнетушитель. Об основных требованиях пожарной безопасности вспомнили во время занимательной разминки. В случае правильного ответа ребята хлопали в ладоши, а неправильного – топали ногами.