В клубе «Пульс» говорили о Пушкине

День памяти великого поэта и прозаика Александра Пушкина прошел 10 февраля в молодежно-подростковом клубе «Пульс». Не случайно ребятам рассказали о его жизни и творчестве именно в этот день, ведь 10 февраля 1837 года Александр Сергеевич скончался.

На лекции ребята смогли узнать о его творческом становлении и жизненном пути, о том, как ему удалось повлиять на культуру нашей страны. Прослушав эту информацию, юные гости клуба сразу же смогли применить ее на практике в рамках викторины. В интеллектуальной игре сразились две команды: «Пушкинисты» и «ВПВ». Ребята были «подкованы» в вопросах творчества Александра Сергеевича, поэтому с лёгкостью ответили на вопросы. Победу одержала команда «Пушкинисты».

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодежно-подростковый клуб «Пульс»