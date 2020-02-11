Во Всеволожскую школу привезли танк

Ученики Всеволожской школы № 3 смогли своими глазами увидеть танк Т-34-85. Сегодня, 11 февраля, танк разместился прямо в школьном дворе. Его появление сильно удивило и взрослых, и детей, особенно малышей.

Организовала акцию некоммерческая организация «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа». Подобное мероприятие в нашем районе проходит впервые. Вполне возможно, что эта инициатива в дальнейшем будет реализована и в других школах.

Танк, который демонстрировали ребятам, является собственностью музея «Битва за Ленинград» имени Колобанова. Находится этот музей в микрорайоне Южный. Организаторы отмечают, что проблем с транспортировкой танка не возникло, ведь за плечами немалый опыт участия в мероприятиях, на которых была представлена военная техника из коллекции музея. Члены «Первой военно-исторической дивизии имени Пионеров-Героев» и по совместительству ученики школы № 3 рассказали ребятам об истории создания этого легендарного танка, о том, в каких именно боях он участвовал, о его особенностях и преимуществах.

Екатерина Королева