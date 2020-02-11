Во Всеволожске прошел гала-концерт «Русская сказка»

Гала-концерт районного детско-юношеского фестиваля «Русская сказка», посвященного празднику Рождества Христова, состоялся 10 февраля в КДЦ «Южный». В фестивале приняли участие более 650 учащихся общеобразовательных и воскресных школ, воспитанников детских садов и коллективов Дворца творчества Всеволожского района.

Свои творческие выступления они представляли в четырех номинациях: «Музыкально-поэтическая композиция», «Театрализованная постановка», «Вокал», «Художественное слово».

С приветствием к участникам фестиваля обратились: помощник благочинного по образовательной деятельности Всеволожского благочиния – отец Дионисий, помощник благочинного по образовательной деятельности Токсовского благочиния – отец Александр и начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по образованию Татьяна Мальцева.

Заключительный концерт открылся свето-музыкальным представлением «Эдемский сад» в исполнении театрального коллектива ДДЮТ «Лукоморье».

Воспитанники Всеволожского Центра развития ребенка № 4 показали музыкально-поэтическую композицию «Новогоднее чудо». Воскресная учебно-воспитательная группа храма св. ап. Евангелиста Ионна Богослова в г. Кудрово исполнила песню «Ангельский хор в небесах ликует».

Творческая группа из православной гимназии храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни представила театрализованную постановку «Христова звездочка», ребята из воскресной учебно-воспитательной группы при храме св. равн. Константина и Елены) — музыкально-поэтическую композицию «Маленькие свечи». Творческая группа «Сергиевцы» показала вертепное представление «Рождество Христово».

Музыкальными выступлениями украсили концерт: младшая группа хора «София» (Колядка «Воробушек летит»), солистка Иванова Мария («Рождество Христово»), квартет ВСОШ № 5 («Аллилуйя!»).

По итогам фестиваля состоялось награждение участников и победителей. Победителями стали:

В номинации «Художественное слово»:

1 место (старший возраст) – Мария Тиджиева, Муринский ЦО № 1;

1 место (младший возраст) – Ника Чурина, воскресная учебно-воспитательная группа храма св. ап. Евангелиста Ионна Богослова в г. Кудрово;

2 место (младший возраст) – Субботина Дарья, ВСОШ № 4.

В номинации «Музыкально-поэтическая композиция»:

1 место (старший возраст) – Творческая группа, воскресная учебно-воспитательная группа храма св. ап. Евангелиста Ионна Богослова в г. Кудрово;

1 место (старший возраст) – Творческая группа «Сергиевцы»;

2 место (младший возраст) – Творческая группа воскресная учебно-воспитательная группа при храме св. равн. Константина и Елены.

В номинации «Театрализованная постановка»:

1 место (младший возраст) –Творческая группа, Православная гимназия храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни;

1 место (старший возраст) – ОДК «Люди и куклы», ДДЮТ;

2 место (старший возраст) – Театральный коллектив «Лукоморье», ДДЮТ.

В номинации «Вокал»:

1 место (старший возраст) – Мария Иванова, ВСОШ № 4;

1 место (младший возраст) – хор «София» ДДЮТ, храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни;

2 место (старший возраст) – Творческий коллектив (квартет), ВСОШ № 5;

2 место (младший возраст) – Анна Бунцева, Светлана Молькова (дуэт), воскресная группа при храме св. рвн. Константина и Елены.

Фото Антона Ляпина