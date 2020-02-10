Проект парка в честь 75-летия Великой Победы поддержали ветераны

Проект парка воинской славы в честь защитников балтийского и ленинградского неба и 75-летия победы в Великой Отечественной войне обсудили 7 февраля заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько и руководитель районного Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Роман Панфилов с ветеранами, представителями Общественной палаты и членами Совета почетных граждан Всеволожского района.

Обсуждение началось с осмотра места будущего парка на Румболовской горе, напротив памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» — там находится мемориальный комплекс. После возложения цветов на братское захоронение члены делегации переехали в КДЦ «Южный», где состоялась презентация проекта. Этот проект стал победителем рейтингового голосования по программе «Комфортная городская среда» на 2020 год, и на его финансирование предусмотрены средства из федерального, областного и местного бюджетов.

В парке будет установлена мемориальная стела в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также памятник защитникам балтийского и ленинградского неба, полноразмерная модель самолета ДБ-3ф (Ил-4) и военно-историческая реконструкция оборонительных сооружений.

Проектом предусмотрены два основных входа – со стороны памятника «Машине-солдату» и со стороны мемориального кладбища.

Участники обсуждения единодушно поддержали проект парка в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.