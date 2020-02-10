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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Областные дорожники требуют ускорить установку светофоров в Мурино

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ГКУ «Ленавтодор» требует от администрации города Мурино ускорить установку светофоров  на перекрестках Шуваловской улицы с Менделеевским и Петровским бульварами.

Дело в том, что из-за  интенсивности движения автомобилей и неоднократного ДТП с пешеходами отсутствие светофоров угрожает безопасности жителей. Так как  территория относится к муниципалитету, за установку дорожных ограничителей несет ответственность местная администрация.  После того как проблему устранят, необходимо известить об этом ГКУ «Ленавтодор».

Отметим, что дорожные проблемы в Мурино находятся в центре внимания профильных структур. Еще в начале  текущего года областные дорожники заделали ямы на Охтинской аллее. А уже летом 2020-го в планах ремонт Токсовского шоссе и  расширение трех перекрестков: с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами.

Ирэн Овсепян

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