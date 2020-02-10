Новые автобусы будут ходить в Мурино

Началось действие договора между Управлением по транспорту Ленинградской области и холдингом «Питеравто» о поэтапном обновлении автобусного парка на наиболее загруженных направлениях Ленинградской области.

В частности, на муниципальный маршрут № 1 в Мурино («Станция метро «Девяткино» — Лесная улица») вышли пять низкопольных машин, оборудованных распашными дверями и подъемником-аппарелью. Такой транспорт будет особенно удобен для родителей с детьми и колясками, людей старшего возраста и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Новые автобусы оснащены современными системами активной и пассивной безопасности. В каждой машине установлены в том числе навигационные устройства «ЭРА-ГЛОНАСС», что позволит отслеживать перемещение транспорта в режиме реального времени.