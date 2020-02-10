Молочный рынок нуждается в генетических разработках

О генетике и увеличении молочной продуктивности поговорили руководители ведущих племенных хозяйств региона в Буграх. Визит начался с экскурсии по племенному заводу «Бугры» – одному из лидеров молочного производства Всеволожского района.

Инициатором важного совещания выступил депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк. Во встрече приняли участие руководители ассоциации по совершенствованию скота черно-пестрой и айрширской пород (АСЧАР), Северо-Западного НИИ экономики организации сельского хозяйства. Совместно с представителями комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области они обсудили новые технологии в генетике молочного производства.

– Продуктивность, валовое производство и кадровый потенциал хозяйств, директора которых собрались за круглым столом, довольно высокий, – отметил Сергей Яхнюк. – Так что удивить их будет не просто. Они успешно занимаются генетикой в сельском хозяйстве и молочном животноводстве, возможно, их опыт будет полезен для племенной работы в нашем регионе.

Напомним, что в деревне Порошкино идет строительство селекционно-генетического центра, где будут разводить быков. Соглашение о строительстве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Инвестиции в проект оцениваются в 400 млн рублей.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива