Во Всеволожском районе детских садов станет больше

Число 13 может быть счастливым – именно столько детских садов откроется до апреля во Всеволожском районе.

Открыть новые детские сады планируется по адресам:

на 190 мест в п. Бугры – Воронцовский бульвар, д. 7, корп. 2;

на 105 мест в п. Янино;

на 210 мест п. Бугры – Воронцовский бульвар, д. 5, корп. 6;

на 95 мест в деревне Мистолово – ул. Горная, 25;

на 150 мест в Кудрово, Новый Оккервиль – ул. Областная, д. 5;

на 150 мест в Кудрово, Новый Оккервиль – ул. Областная, д. 9;

на 160 мест в Кудрово – Европейский пр., д. 8, корп. Б;

на 100 мест в Мурино – Воронцовский пр., д. 20, корп. 3;

на 100 мест в Мурино – Ручьевский пр., д. 9.

Дошкольные учреждения распахнут свои двери в Кудрово (Новый Оккервиль), Мурино и Буграх.

Детский сад в Янино для 150 малышей с большим опережением графика откроется уже в марте.

Фото Антона Ляпина из архива