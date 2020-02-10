Администрация ВКМБ рассказала о мерах предосторожности распространения вирусных заболеваний

Администрация ВКМБ сообщает, что в настоящее время нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом на территории обслуживания больницы. Однако наблюдается обычное сезонное повышение заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. Поэтому в больнице введены ограничительные меры для предотвращения распространения вируса ОРЗ, ОРВИ и гриппа – карантин и «масочный режим».

Роспотребнадзор напоминает о правилах профилактики в период распространения вирусных заболеваний и мерах, которые следует предпринимать в случае заболевания.

Чтобы снизить риск заражения:

— Часто мойте руки с мылом или пользуйтесь спиртосодержащими дезинфицирующими салфетками.

— Соблюдайте расстояние и этикет. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

— Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.

— Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

— При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

— Избегая излишних поездок и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

-. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, употребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, сохраняйте физическую активность.

— Пользуйтесь медицинской маской при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями; при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции; при риске инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Как проявляется заболевание?

Симптомы гриппа и коронавирусной инфекции: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Если появились признаки заболевания:

— Вызовите врача.

— Выделите больному отдельную комнату в доме или соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

— Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

— Часто проветривайте помещение.

— Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

— Часто мойте руки с мылом.

— Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).

— Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Фото Антона Ляпина из архива