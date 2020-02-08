О подвигах Майданова слагают легенды

Ветераны боевых действий недавно отмечали печальную дату: 20 лет с момента гибели легендарного лётчика Николая Майданова. Он – один из четырех человек в нашей стране, кто имеет и звание Героя Советского Союза, и звание Героя России, но, в отличие от других троих, он – единственный, кто заслужил обе награды на поле боя. Майданов – единственный из наших современников, кому поставили бюст на Аллее героев в Парке Победы Санкт-Петербурга (по традиции здесь устанавливают памятники только героям Великой Отечественной войны).

Николай Саинович родился 7 февраля 1956 года, и в этом году ему могло бы исполниться 64 года. Но он погиб в 2000 году, за неделю до своего 44-­летия. В Афганистане он служил в 1984 и 1987 годах, и теперь в Интернете можно найти много легенд и рассказов о невероятных подвигах Николая Майданова. На вертолётах Ми­-6 и Ми-­8 он совершил в Афганистане 1250 боевых вылетов. А это – по 6–8 боевых вылетов в день. Лично вывез с поля боя 85 раненых и около 1000 десантников. Так как он хорошо владел искусством пилотирования, ему удавалось вызволять бойцов из самого пекла, когда они уже считали, что обречены. В конце концов десантники стали говорить, что если в операции участвует Николай Майданов, то живыми останутся все. Моджахеды объявили за его голову награду в миллион афгани, но в те годы смерть обошла его стороной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1988 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Афганистане, Николаю Саиновичу Майданову присвоено звание Героя Советского Союза. Также за службу в Афганистане он был награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалью «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

Для нас важно, что после окончания командировок в Афганистан и завершения обучения в Военно-­воздушной академии имени Гагарина Николая Саиновича направили служить в Ленинградский военный округ. В войсковой части поселка Агалатово он принял командование 157-­м отдельным транспортным вертолётным полком. Как память о Николае Майданове сейчас в поселке Агалатово остался храм Святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Он был построен по инициативе Николая Саиновича. Полковник Майданов хотел, чтобы в этот храм приходили участники боевых действий обрести душевный покой. Но увидеть свое «детище» полковник Майданов не успел.

В 1999 году его, как профессионала с большой буквы, направили руководить молодыми летчиками в «горячую точку». На этот раз сначала в Дагестан, затем – в Чечню. Здесь он командовал 325-­м отдельным боевым транспортным вертолётным полком. И вновь проявил себя по-­геройски. В 1999 году за операцию в Ботлихе (на юго­-западе Дагестана) Николай Саинович был награжден орденом Мужества. За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный в деле спасения людей, во время службы в Чечне его наградили медалью Суворова, наградными часами и наградным оружием от Министерства обороны РФ. И вновь боевики объявили награду за его голову – полмиллиона долларов США.

Особенно напряженными оказались бои в Аргунском ущелье в январе 2000 года. 29 января ему было дано задание – высадить десант в Аргунском ущелье. Николай Саинович выполнил задание успешно, но, когда вернулся на базу, узнал: только что высаженный отряд попал в засаду – под перекрестный огонь. И он принял решение – вернуться и забрать ребят с того места, где их ждала неминуемая гибель. Каким-­то образом боевики узнали, что сюда прилетит легендарный летчик, и снайпер уже ожидал его в «зеленке». Роковой выстрел прозвучал, когда все десантники погрузились и вертолет собирался взлетать. Снайпер не промахнулся, и полковник Майданов получил смертельное ранение. Истекая кровью, он не выпускал ручку управления и вел вертолет до последней секунды жизни. Он скончался в кабине вертолета от большой потери крови за несколько минут до приземления.

10 марта 2000 года Николай Саинович Майданов был награжден Золотой Звездой Героя Российской Федерации посмертно. Похоронен на Аллее Героев на Серафимовском кладбище в Санкт­-Петербурге. В 2002 году про него был снят документальный фильм «Летчик от Бога». В поселке Агалатово установлены мемориальные плиты на доме, в котором жила семья Майданова, и на здании Агалатовской СОШ. Но ветераны боевых действий высказывают пожелание, что они хотели бы видеть в Агалатово улицу Николая Майданова.

Людмила Однобокова