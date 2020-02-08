Космос, реабилитация и ранняя помощь детям

Сегодня, 8 февраля, страна отмечает День российской науки. Незадолго до праздника мы побывали в старейшем научном учреждении, расположенном на территории Всеволожского района – Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН, чтобы встретиться с заведующей лабораторией психофизиологии речи к.б.н. Еленой Александровной Огородниковой, которая рассказала о своей интересной и такой нужной людям работе.

– Елена Александровна, правда ли, что в вашей трудовой книжке всего одна запись?

– Истинная правда. С детства мечтала стать зоопсихологом, но в год моего окончания школы эту специальность на факультете психологии закрыли, и, честно сказать, я об этом ни разу не пожалела. Поступив в Ленинградский университет, увлеклась инженерной психологией и психофизикой. Дипломную работу выполнила в лаборатории биофизики речи Института физиологии им. И.П. Павлова, тогда АН СССР, куда и пришла работать после окончания университета, в 1977 году, и где тружусь по сей день.

– Расскажите нашим читателям об истории возглавляемого вами научного подразделения.

– Руковожу лабораторией уже 10 лет, с момента её последнего преобразования в 2009 году. А начиналось все в 40-­х годах прошлого столетия, когда выдающийся ученый Григорий Викторович Гершуни создал на базе Института лабораторию слухового анализатора. Из этой «кузницы кадров» вышли 4 успешных руководителя различных подразделений. По направлению исследования речи это были – Людмила Андреевна Чистович и Валерий Александрович Кожевников, которые возглавили лаборатории физиологии и биофизики речи в рамках сектора космической биологии, созданного в 60-­е годы на волне развития космических исследований и медицины. Для его размещения здесь, в Колтушах, в научном городке Павлово, был построен 2-­й лабораторный корпус. Исследования речи в то время были тесно связаны с проблемами дальней связи, создания технических устройств, передающих кодированную речь, – «вокодеров», и систем автоматического распознавания речи, интерес к которым резко возрос с началом эры вычислительных технологий и освоения космоса. Работа в новых лабораториях и их подход к методам анализа процессов артикуляции и восприятия речи определили переход от классической к речевой психоакустике и получили международную известность как «Ленинградская школа психоакустики речи». А созданная функциональная модель «улитки» и слухового сегментного анализа сыграла важную роль в развитии нового направления реабилитации глухих людей – электродного протезирования слуха.

Затем в начале 80­-х годов лаборатории были объединены в один коллектив, который в 1986 году возглавила к.б.н. Валентина Владимировна Люблинская, продолжившая традиции изучения речи, заложенные первыми руководителями направления, а также начавшая разработку первых прикладных приложений для клиники кохлеарной имплантации Санкт-­Петербургского института уха горла, носа и речи (СПбНИИЛОР).

– Какие направления работы лаборатории вы считаете наиболее перспективными?

– Еще в конце 80­х годов ряд наших сотрудников вместе с д.б.н. Л.А. Чистович положили начало кардинально новой деятельности, связанной с вопросами оценки слуха у новорожденных и ранней помощи детям с нарушениями развития. Вокруг них сформировалась команда из ученых­-специалистов разных подразделений института, медиков, педагогов, психологов. Так появился первый в России Институт раннего вмешательства (СПбИРАВ), директором которого стала к.б.н. Елена Валерьевна Кожевникова. При поддержке специалистов из разных стран им удалось создать получившую международное признание «Санкт­-Петербургскую модель раннего вмешательства», на которую во многом опирается современная концепция ранней помощи, утвержденная Правительством РФ.

В приоритетные направления входили также вопросы становления речевой коммуникации у детей. Их результаты нашли отражение в создании совместного с РГПУ им. А.И. Герцена архива образцов речевого поведения детей – фонохрестоматии «Речь русского ребенка», и в проведении вместе с СПбИРАВ и зарубежными специалистами одного из первых сравнительных исследований характеристик материнской речи, обращенной к ребенку. С участием сотрудника лаборатории Эльвиры Ивановны Столяровой был разработан оригинальный способ дифференциальной диагностики перинатальной церебральной патологии на основе экспертной оценки характеристик плача младенцев. Эти и другие исследования позволили выявить принципиально важные аспекты восприятия речи, сформировать представления о сложной системе акустических признаков, необходимых для успешного развития, распознавания и разборчивости речи на фоне помех. Они нашли применение в разработках для клинической и образовательной практики.

В частности, это относится к программе слухового тренинга «Учись слушать» для реабилитации и коррекционной работы со школьниками, имеющими нарушения слуха, речи и письма. Эта совместная с СПб НИИЛОР разработка поддержана 4 патентами РФ и используется в ряде медицинских и образовательных учреждений Санкт-­Петербурга. С 2016 года совместно с ПСПбГМУ создается новая программа слуховых тренировок для профилактики центральных слуховых расстройств у пожилых людей и адаптации к слуховым аппаратам. К.м.н. Шелепиным Константином Юрьевичем проводится оригинальное исследование с нейровизуализацией проявлений зрительно-­лексических ассоциаций при эвристическом решении сенсорно­-когнитивных задач (инсайте).

– Вы уже пятый год руководите научно­-образовательным центром при Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН. Насколько важна эта деятельность?

– НОЦ «Биологические и социальные основы инклюзии» создан в 2015 году с целью повышения эффективности взаимодействия Института с образовательными, медицинскими и социальными учреждениями, ответственными за сопровождение людей с особыми потребностями. Приоритетным направлением работы Центра является развитие научно обоснованных программ ранней помощи детям и их семьям, которая проводится в партнерстве с ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта, Педиатрическим университетом, СПбИРАВ. Им руководит международный эксперт Елена Валерьевна Кожевникова, вернувшаяся в 2015 году в нашу лабораторию.

С 2017 года сотрудник Центра к.б.н. Анна Александровна Балякова курирует направление альтернативной коммуникации и активно участвует в работе профильной международной и отечественной ассоциации. Целью выступает обучение родителей, детей, специалистов и создание новых возможностей для коммуникации при тяжелых двигательных нарушениях и других расстройствах, связанных с потерей речи. Это относится и к совместной с лабораторией физиологии зрения и фирмой «Нейроиконика» инновационной разработке – ассистивному айтрекеру «Стерх», позволяющему обездвиженным людям общаться с близкими и даже выходить в Интернет, управляя движениями своих глаз.

– Елена Александровна, что бы вы хотели пожелать коллегам в преддверии Дня российской науки?

– Счастье ученого состоит в возможности свободного исследования и реального применения своих знаний и способностей для развития науки и общества. Желаю всем коллегам максимальных успехов на научном поприще, новых открытий, новых проектов, а также вдохновения и стойкости.

Беседовала Светлана Завадская