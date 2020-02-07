Подросткам рассказали об опасном заболевании

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается 4 февраля. Его цель – повысить знания об онкологии, рассказать людям о тех «звоночках» заболевания, на которые следует обратить внимание.

В молодёжном центре «Альфа» эту дату не обошли стороной. 4 февраля здесь прошла лекция об онкологических заболеваниях. Подростки узнали, кто именно находится в группе риска, что может помочь избежать этого страшного недуга, как проходит его диагностика. Рассказали им и об огромной роли эмоционального состояния человека в развитии заболевания. Провёл лекцию хирург Дмитрий Кодолов, много лет проработавший в онкологическом отделении НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Прослушанная информация оказалась для ребят весьма полезной. Ведь теперь они предупреждены, а значит, вооружены.

Екатерина Королева

Фото из группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодёжный центр «Альфа»»