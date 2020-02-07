Капитальный ремонт лифтов в Новом Девяткино будет выполнен на средства Фонда капитального ремонта ЛО

Администрация и управляющие компании МО «Новодевяткинское сельское поселение» подготовили и передали в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области техническую документацию по включению двенадцати многоквартирных домов в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта на 2020 год.

Во всех подъездах следующих домов будет выполнена замена лифтового оборудования на новое: ул. Лесная, д. 2 (д. 31); ул. Лесная, д. 6 (д. 35); ул. Озерная, д. 3 (д. 37); ул. Озерная, д. 5 (д. 39); ул. Энергетиков, д. 2 (д. 53); ул. Славы, д. 10 (д. 59); ул. Славы, д. 7 (д. 93); ул. Славы, д. 14 (д. 94); без улицы: 49, 51, 55, 57.