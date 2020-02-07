День открытых дверей пройдет в Институте физиологии им. И.П. Павлова

8 февраля, в День российской науки, ИФ РАН откроет свои двери для всех желающих больше узнать о том, как сегодня живет российская наука.

В 12.00 в первом корпусе института (Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 36) с приветственным словом выступит директор института, академик РАН Людмила Павловна Филаретова.

В этот день в конференц-зале ИФ РАН пройдет несколько научно-популярных мероприятий.

В 12.10 выступит Елена Александровна Огородникова, заведующая лабораторией психофизиологии речи с лекцией «От экспериментального изучения речи к проблемам реабилитации и практике ранней помощи детям». Елена Александровна расскажет о современных исследованиях слухоречевой функции человека, о роли сотрудников института в создании нового для России направления — раннего вмешательства, ранней помощи детям и их семьям. В материалах презентации будут отражены основные достижения специалистов лаборатории, их связь с актуальными проблемами науки и общества на разных этапах развития: от решения технических вопросов передачи информации на дальние расстояния (покорение космоса) до участия в реабилитации глухих людей после операции кохлеарной имплантации (электродного протезирования слуха).

Особый акцент будет сделан на проблемах нарушения коммуникации и развития альтернативной коммуникации для людей, лишенных способности говорить. Будут представлены совместные с партнерскими организациями прикладные разработки, часть из которых нашли применение в научно-исследовательской, клинической и образовательной практике России и зарубежных стран.

В 13.20 состоится научно-просветительская акция «Открытая лабораторная» под руководством Александра Белякова, сотрудника лаборатории регуляции функций нейронов мозга. Участники ответят на вопросы «лабораторной», узнают свой результат сразу и подробно разберут каждое задание. Чтобы написать «Открытую лабораторную», не нужны специальные знания. В ней собраны вопросы из разных областей естественных наук. Главная цель – узнать, что думает современная наука об устройстве окружающего мира.

В 14.45 начнется научно-популярная лекция Александра Белякова «Нейрофизиология мотивации. Что заставляет нас двигаться вперед?». В лекции прозвучат ответы на вопросы об исследованиях и природе мотивации. Какой путь прошли исследования мотивации от И.П. Павлова и П.К. Анохина, А.А. Ухтомского до наших дней? Как теория мотивации связана с классификацией потребностей организма? Чем отличается внешняя и внутренняя мотивация? Каковы нейрофизиологические и биохимические основы мотивации? Дофамин, серотонин, норадреналин – мощные драйверы, которые всегда с нами или… нет?

В 15.30 будет показан фильм «Роза и Рафаэль», снятый в 1936 году и бережно восстановленный сотрудниками группы кинематографии. Кинолента содержит уникальные кадры из жизни двух шимпанзе, привезенных из Франции в Колтуши, определивших начало нового этапа в исследованиях высшей нервной деятельности на приматах.

Одновременно с основной программой Музейно-выставочный Центр истории физиологии им. И.П. Павлова (с. Павлово, ул. Быкова, д. 91) порадует своих гостей экскурсиями по мемориальной экспозиции и новой Art&Science выставке. Экскурсии начнутся в 13.30 и 15.30.

Фото Антона Ляпина из архива