В Петрокрепости почтили память строителей и защитников Дороги Победы

Прибытию первого поезда с Большой земли в осажденный Ленинград был посвящен митинг у памятника «Стальной путь» на станции Петрокрепость, состоявшийся 7 февраля.

На митинге выступили глава МО «Морозовское городское поселение» Е.Б. Ермакова, глава администрации поселка А.А. Стрекаловский, а также ветераны Дороги Победы и сотрудники Октябрьской железной дороги.

Завершился митинг минутой молчания в память о строителях и защитниках Дороги Победы и возложением к памятнику цветов и венков.