Объявлен конкурс на создание туристского бренда Всеволожского района

Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО проводит Конкурс на создание лучшего туристского бренда муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Целью конкурса является создание комбинированного обозначения (далее – Бренд), в состав которого входят изобразительные и словесные элементы и которое предназначено для обеспечения узнаваемости муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области как привлекательного туристического центра.

Конкурс пройдет в несколько этапов: первый этап – сбор конкурсных заявок в срок до 27 февраля, второй этап – отбор жюри конкурса трех наиболее интересных и перспективных работ с 28 февраля по 5 марта, третий этап – в срок с 6 марта по 11 марта выбор общественным голосованием одного лучшего конкурсного варианта бренда, четвертый этап – в срок с 12 марта по 16 марта – объявление победителя, награждение.

К участию в конкурсе допускается любое физическое или юридическое лицо, авторские коллективы и группы, проживающие во Всеволожском районе.

Положение о конкурсе, форма заявки находятся в группе «ВКонтакте» «Молодежный актив Всеволожского района» в разделе – обсуждения – положения о проведении мероприятий 2020 г.

Заявки на участие в конкурсе можно присылать на почту: vsevtourism@mail.ru в срок до 27 февраля 2020 года включительно.

Дополнительная информация о конкурсе по телефону 8 (813-70) 90-002 – отдел по МПТиМО администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, ответственный специалист – Коновалова Полина Сергеевна.