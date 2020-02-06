Морозовская молодежь встретилась с ветеранами

Активная молодежь Морозовского поселения встретилась с представителями Совета ветеранов и Общества инвалидов. Мероприятие прошло в рамках проекта «Выходные с ветераном». Участники встречи смогли не только пообщаться, но и посмотреть творческие выступления.

В гости заглянули воспитанники студии «Ладожские звездочки», которые порадовали гостей музыкальным номером. Все желающие могли прочитать стихотворение или поделиться теплыми воспоминаниями из своей жизни. Одним словом, вечер выдался творческим. Активное участие в празднике приняли и члены Российского движения школьников из Морозовской школы.

В этом году сотрудничество молодежи и ветеранов обещает быть плодотворным. Наступивший год объявлен в Ленинградской области Годом победителей, а значит, нас ожидает еще больше памятных мероприятий, чем раньше.

Екатерина Королева

Фото из группы «ВКонтакте» «Поселок имени Морозова»