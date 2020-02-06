Глава Леноблизбиркома наградил всеволожскую школьницу

4 февраля председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский вручил награды школьникам – победителям творческого конкурса «Я – будущий избиратель!», а также победителям и призерам 22 региональной олимпиады по избирательному праву, которые Избирательная комиссия Ленинградской области проводила в 2019 году.

На торжественную церемонию собрались ребята из разных районов области, их родители и учителя. Среди победителей 22 региональной олимпиады есть и девятиклассница из Всеволожского района – второе место заняла ученица Муринского центра образования № 1 Дарья Хрулева.