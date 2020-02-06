В феврале начнется строительство отделения полиции в Кудрово

Отделение полиции в Кудрово на участке с кадастровым номером 47:07:1044001:25519 будет построено к весне 2021 года, а первый этап строительства – подготовительные и земляные работы – начнутся 20 февраля.

Дирекция КРТ Ленинградской области закончила разработку проекта. Двухэтажное модульное здание площадью 2100 кв. метров займет свое место на пересечении двух проспектов – Европейского и Строителей.

На первом этаже предусмотрены помещения для дежурной службы и паспортного стола, на втором разместятся отделы по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковых уполномоченных и делопроизводства. Гараж рассчитан на пять легковых автомобилей.