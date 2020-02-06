Всеволожский район обменивается передовым опытом по утилизации шин

Проблемы накопления, сбора и переработки шин обсудила сегодня, 6 февраля, на выездном заседании рабочей группы, посвященном переходу 47-го региона на новую систему обращения с ТКО, Общественная палата Ленинградской области. Оказалось, что Всеволожский район может стать драйвером в решении этого важного вопроса.

– Так вышло, что шины, согласно федеральному законодательству, не относятся к ТКО, – говорит заместитель председателя МОО «Мусора. Больше. Нет» Петр Левин. – Поэтому их сбор не входит в зону ответственности регионального оператора по вывозу мусора. Из-за этого сложилась непонятная ситуация. Но в данный момент в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ обсуждается вопрос регулирования вывоза шин. Не исключено, что благодаря этому будет создана единая структура по вывозу покрышек. Ведь на сегодняшний день утилизация шин на полигонах запрещена.

– Пытаясь решить проблему сбора, утилизации и накопления шин, мы стремились изучить опыт других районов, — признается начальник управления строительства дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района Роман Панфилов. – В итоге ничего не нашли и разработали свой способ решения проблемы. Для этого выделили контейнерную площадку, где складируются все шины.

– По данному вопросу мы провели широкую информационную кампанию, – проинформировал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – В районе ведется активная работа по популяризации данного проекта, наши молодые телевизионщики даже сняли об этом документальный фильм. Сегодня шины вывозят на единую площадку, а оттуда – на предприятие, где они перерабатываются в резиновую крошку. Так состоялся симбиоз полезного и коммерческого. Необходимо отметить, что ежегодная потребность Всеволожского района в переработанной крошке составляет 30–35 тонн.

Ирэн Овсепян