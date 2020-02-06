Во Всеволожске 15 февраля перекроют движение по улице Нагорной до Дороги жизни

15 февраля с 10.00 до 15.00 вводится временное прекращение движения автотранспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения города Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» (Дорога жизни).

Временное прекращение движения связано с подготовкой и проведением областной патриотической акции «На ладонях войны», посвященной 31-й годовщине со дня вывода войск из Афганистана.