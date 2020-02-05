Средства на всеволожский путепровод поступят в этом году

О том, что Дорожный комитет и Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» договорились о предоставлении Ленинградской области транша в размере более пяти миллиардов рублей на реализацию больших инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Средства будут доводиться до региона в течение трех лет, 200 млн рублей на мост через Волхов в Киришах и всеволожский путепровод поступят в этом году.

Развязка с путепроводом у станции Мельничный Ручей уже строится во Всеволожске. Сейчас на объекте ведется устройство временной дороги, по которой пойдет движение транспорта, готовится котлован для подпорной стенки.

В январе проект реконструкции Колтушского шоссе на участке «КАД — Колтуши» был одобрен федеральной экспертизой. Предполагается частичное расширение загруженной магистрали до четырех полос движения.