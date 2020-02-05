Ребята из Нового Девяткино стали лауреатами международного конкурса

1–2 февраля юные воспитанники из новодевяткинской эстрадно-театральной студии «Art Family» (КДЦ «Рондо») приняли участие в большом международном театральном фестивале-конкурсе «Золотое сечение», проходившем в театральном институте им. Б. Щукина в Москве.

Ребята стали лауреатами III степени и получили высокие оценки профессионального жюри. В состав жюри конкурса входят заслуженные деятели культуры и искусств, известные артисты, педагоги творческих дисциплин, режиссеры и руководители творческих коллективов.

Лауреаты фестиваля-конкурса «Золотое сечение» попадают в финал проекта «ПРЕМЬЕРА» с призовым фондом в 150 тысяч рублей.

Поездка на фестиваль состоялась при поддержке администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Фото из группы ВКонтакте «Новое Девяткино»